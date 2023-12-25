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“Потрясающее послевкусие”, – Лолита Милявская прокомментировала голую вечеринку Насти Ивлеевой

“Потрясающее послевкусие”, – Лолита Милявская прокомментировала голую вечеринку Насти Ивлеевой

Певица Лолита поделилась своими впечатлениями о реакции хейтеров на “голую вечеринку”, которая несколькими днями ранее была организована Настей Ивлеевой и вызвала всеобщее возмущение соотечественников.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
А у тебя, Лолита, вкус есть? Вот какой вкус, такое и послевкусие! По мне, так самый смак смотреть на трусы, надеюсь, что чистые, без следов энуреза, проползающей мимо старухи с старушечьим телосложением! Фу, мерзко.
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18 час.
АС
Александр Сысоев
Сплошная блевотина исходит от этих нелюдей!
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17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Что-Лолита, стриптизёрша престарелая, дерьмо отрыгивается? И хрен на тебя!
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13 час.

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