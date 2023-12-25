“Потрясающее послевкусие”, – Лолита Милявская прокомментировала голую вечеринку Насти Ивлеевой

АА

Афонин Андрей

А у тебя, Лолита, вкус есть? Вот какой вкус, такое и послевкусие! По мне, так самый смак смотреть на трусы, надеюсь, что чистые, без следов энуреза, проползающей мимо старухи с старушечьим телосложением! Фу, мерзко.