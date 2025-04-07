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Российский блогер Виталий Здоровецкий арестован на Филиппинах за дебош

Российский блогер Виталий Здоровецкий арестован на Филиппинах за дебош

Виталий Здоровецкий, блогер российского происхождения, был задержан на Филиппинах за нарушение общественного порядка.

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