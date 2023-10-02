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Научный сотрудник американского LCPR раскрыл коварный замысел Зеленского

Научный сотрудник американского LCPR раскрыл коварный замысел Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский променял интересы страны на личное обогащение. Конфликт стал для него дополнительной возможностью, уверен старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский.

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