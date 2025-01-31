Врач Волгина: вегетативная дисфункция может быть причиной низкого давления

Нарушения в работе вегетативной нервной системы могут быть причиной низкого артериального давления. Об этом Life рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии