Игровой смартфон представят 28 октября с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 iQOO Neo12 представят в Китае 28 октября в 19:00 по местному времени, а продажи начнутся сразу после анонса.
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