Жители Тульской области открыли 14,02 тысячи договоров на кредитные карты в сентябре 2026 года. Совокупный кредитный лимит для региона составил 1,58 млрд рублей, а средний лимит на одну карту достиг 113 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ Жители пожаловали...
- МЕ За год сумма банк...
- АС Тулякам могут бес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым