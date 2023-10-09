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14-летняя участница «Перепой звезду» осадила Анастасию Макееву

14-летняя участница «Перепой звезду» осадила Анастасию Макееву

Анастасия Макеева. Фото ИнстаграмНа Первом канале состоялась премьера нового музыкально-развлекательного проекта под названием «Перепой звезду», где профессиональные артисты и любители музыки соревнуются в своих вокальных способностях.

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Комментарии
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ИП
Ирина Павлова
Название статьи вообще не соответствует написанному. Автор, Вы знаете значение слова &quot;осадить&quot;? - &quot;Дать отпор&quot;. Разве Анастасия нападала?
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4 н.

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