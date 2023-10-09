14-летняя участница «Перепой звезду» осадила Анастасию Макееву

Анастасия Макеева. Фото ИнстаграмНа Первом канале состоялась премьера нового музыкально-развлекательного проекта под названием «Перепой звезду», где профессиональные артисты и любители музыки соревнуются в своих вокальных способностях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии