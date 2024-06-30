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Запеканка из грудки индейки с овощами

Запеканка из грудки индейки с овощами

Овощи и индейка — это совсем не скучно, если приготовить запеканку по нашему рецепту. Тертые кабачки в сочетании с кокосовым молоком превратятся в нежное суфле, а обжаренная индейка послужит прекрасным источником белка.

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