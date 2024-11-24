Депутат НС Армении назвал подлыми слова Пашиняна о «Западном Азербайджане»

Оправдание Николом Пашиняном бакинского термина «Западный Азербайджан» в отношении Армении тем, что сама Армения использует в отношении востока Турции термина «Западная Армения» является не только невежественным, но и подлым, заявил депутат Национального собрания (НС) Армении из фракции «Армения» Левон Кочарян 23 ноября, пишет агентство «Новости Армении — News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии