Депутат НС Армении назвал подлыми слова Пашиняна о «Западном Азербайджане»

Оправдание Николом Пашиняном бакинского термина «Западный Азербайджан» в отношении Армении тем, что сама Армения использует в отношении востока Турции термина «Западная Армения» является не только невежественным, но и подлым, заявил депутат Национального собрания (НС) Армении из фракции «Армения» Левон Кочарян 23 ноября, пишет агентство «Новости Армении — News.