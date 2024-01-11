Пошла жара. В Алтайском крае малые партии начали сбор подписей к выборам президента

Бороться за внимание избирателей в Алтайском крае из малых партий пока начали только "Коммунисты России" Предвыборная гонка за кресло российского лидера, который уже в марте возглавит страну до 2030 года, набирает обороты.
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