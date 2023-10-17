В Салехарде в новом учебном пространстве СОШ №4 проходит второй ямальский образовательный IT-форум

Участниками мероприятия стали более 200 человек. Это начинающие разработчики и юные программисты из "IT-кубов", центров "Точка Роста", студенты IT-специальностей, педагоги школ, колледжей и учреждений дополнительного образования, а также представители ведущих компаний и вузов России в сфере информационных технологий.
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