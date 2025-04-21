Царьград Коллаж Царьграда Заявления Трампа и Рубио, прозвучавшие после парижских переговоров по Украине, внесли полную ясность в дальнейший курс Вашингтона в украинском конфликте.
"Мы признаем всё, что нужно": Трамп разменяет Крым на Гренландию. Путин уже дал свой ответ – получилось красиво
Комментарии
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Балу -
А что скажут трампуля с рубио по поводу государственной принадлежности Урала и Сибири?... И насчет Аляски с Калифорнией и Техасом пускай что-нибудь проблеют...
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16 час.
Владимир Соловьев
"У США есть "более серьёзные вызовы". А САМЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ВЫЗОВЫ У США - САМИ США!
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15 час.
СК
Сергей Ковалев
дануна... растяжка "хороший/плохой" не сработала, Россия делает, что должны, не сильно оглядываясь, ну а "партнёры" ищут ходы для сохранения лица. СВО развернулось ещё и внутрь самой России, заставив власть разбираться внутри себя самой. что ж, ждём-с с надеждой.
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14 час.
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