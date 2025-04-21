"Мы признаем всё, что нужно": Трамп разменяет Крым на Гренландию. Путин уже дал свой ответ – получилось красиво

А что скажут трампуля с рубио по поводу государственной принадлежности Урала и Сибири?... И насчет Аляски с Калифорнией и Техасом пускай что-нибудь проблеют...

СК

Сергей Ковалев

дануна... растяжка "хороший/плохой" не сработала, Россия делает, что должны, не сильно оглядываясь, ну а "партнёры" ищут ходы для сохранения лица. СВО развернулось ещё и внутрь самой России, заставив власть разбираться внутри себя самой. что ж, ждём-с с надеждой.