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"Мы признаем всё, что нужно": Трамп разменяет Крым на Гренландию. Путин уже дал свой ответ – получилось красиво

"Мы признаем всё, что нужно": Трамп разменяет Крым на Гренландию. Путин уже дал свой ответ – получилось красиво

Царьград Коллаж Царьграда Заявления Трампа и Рубио, прозвучавшие после парижских переговоров по Украине, внесли полную ясность в дальнейший курс Вашингтона в украинском конфликте.

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Комментарии
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Балу -
А что скажут трампуля с рубио по поводу государственной принадлежности Урала и Сибири?... И насчет Аляски с Калифорнией и Техасом пускай что-нибудь проблеют...
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16 час.
Владимир Соловьев
&quot;У США есть &quot;более серьёзные вызовы&quot;. А  САМЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ВЫЗОВЫ У США - САМИ США!
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15 час.
СК
Сергей Ковалев
дануна... растяжка &quot;хороший/плохой&quot; не сработала, Россия делает, что должны, не сильно оглядываясь, ну а &quot;партнёры&quot; ищут ходы для сохранения лица. СВО развернулось ещё и внутрь самой России, заставив власть разбираться внутри себя самой. что ж, ждём-с с надеждой.
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14 час.
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