Автомобилисты оценили работу коммунальщиков, которые оперативно расчищают от снега дороги на Южном берегу Крыма В южной части Крыма случился настоящий транспортный коллапс из-за снегопада.
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Автомобилисты оценили работу коммунальщиков, которые оперативно расчищают от снега дороги на Южном берегу Крыма В южной части Крыма случился настоящий транспортный коллапс из-за снегопада.