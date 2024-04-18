Чулпан Хаматова, сбежавшая из России после начала СВО и поддерживающая нацистский режим в Киеве, огласила анонс майского выступления в Черногории, часть дохода от которого также будет направлена на помощь Украине.
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