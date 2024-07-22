В среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день

Россияне рассказали, сколько в среднем тратят на карманные расходы ежедневно. Об этом пишет RT. Специалисты компании «Ингосстрах» и аналитического центра НАФИ провели опрос и выяснили, что жители Москвы тратят в среднем 813 рублей, Санкт-Петербурга — 826 рублей.