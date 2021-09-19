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Нижегородка Елизавета Скуднякова завоевала серебро и бронзу на первенстве мира по троеборью

Нижегородка Елизавета Скуднякова завоевала серебро и бронзу на первенстве мира по троеборью

Нижегородская спортсменка, воспитанница регионального Центра спортивной подготовки Елизавета Скуднякова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по троеборью среди кадетов «В» на первенстве мира, которое проходит с 13 по 19 сентября в Египте.

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