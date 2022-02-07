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Трудности перевода с русского на татарский

Трудности перевода с русского на татарский

В пору моей работы в рекламном агентстве я познала все трудности перевода. Дело в том, что в моём городе большинство населения составляли татары, поэтому приходилось нам составлять все рекламные объявления на двух языках: русском и татарском.

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