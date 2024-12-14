Превью полуфинала Scottish Open 2024

В полуфинале турнира Scottish Open 2024 Марк Аллен сразится с Лэй Пэйфанем, а Сяо Годун выступит против У Ицзе, сообщает SnookerHQ У Ицзе (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты Scottish Open 2024 Результаты, турнирная таблица Scottish Open 2024 Квалификация - результаты Scottish Open 2024 Scottish Open 2024.