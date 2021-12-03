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Двух мужчин похитили в Волгограде ради 28 млн рублей

Двух мужчин похитили в Волгограде ради 28 млн рублей

Двое мужчин похитили двух волгоградцев, намереваясь выманить у них 28 миллионов рублей за свободу. Как сообщают в региональном СУ СКР, злоумышленники похитили мужчин в Волгограде и привезли в Волжский, где силой стали удерживать в одной из гостиниц.

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