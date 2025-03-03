Русская весна
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Русская весна

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Перековавшийся Грэм мочит европейских сателлитов, а Вашингтон перекладывает ответственность за продолжение войны на шайку Зеленского

Перековавшийся Грэм мочит европейских сателлитов, а Вашингтон перекладывает ответственность за продолжение войны на шайку Зеленского

Военный обозреватель Борис Рожин в своем авторском блоге Colonel Cassad привёл рассказ советника президента США Кеннета Нила Уолтца о происходившем после скандальной встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете и прокомментировал последовавшие за этим движения на политической арене.

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Комментарии
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Eduard
Зеленский как Президент мог убрать ВСУ с Донбасса и всего этого бы не было.Он это и обещал,
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19 час.
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