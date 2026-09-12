Казаки-разбойники

Я убеждена, что современных детей нужно учить играть во дворе. Они не знают ни одной игры. Ведь как было раньше.
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