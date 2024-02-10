Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в кафе в Дагестане

Известия/Зураб Джавахадзе Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе ведомства.
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