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Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в кафе в Дагестане

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в кафе в Дагестане

Известия/Зураб Джавахадзе Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе ведомства.

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