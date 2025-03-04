Посольство РФ: в Индонезии нет массовых случаев заражения лихорадкой денге

Массовых случаев заражения в Индонезии лихорадкой денге, в том числе среди россиян, не фиксируется. Как сообщили ТАСС в российском посольстве, обращения от соотечественников носят единичный характер, им оказывается помощь.
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