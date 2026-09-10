Режим ракетной опасности введен в Татарстане

В Татарстане введен режим ракетной опасности. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! На территории Республики Татарстан ВВЕДЁН режим «Ракетная опасность».
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