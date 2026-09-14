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Дмитровец

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В Дмитровском переехали или переселяются по реновации жители 25 домов

Программа реновации в Дмитровском районе заметно меняет облик привычных кварталов. С 2019 года здесь активно идет процесс обновления жилого фонда: на сегодняшний день уже 25 старых домов либо полностью расселены, либо находятся на финальных этапах переезда.

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