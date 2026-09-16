A big rampage of clubfoot on In the Urals and in Siberia in the summer and autumn of 2026 forces the authorities of some regions of Russia to introduce not entirely obvious restrictions.
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