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The Eurasia Daily news agency

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The authorities of the regions of Russia began to prohibit the wearing of sweets in the cemetery

The authorities of the regions of Russia began to prohibit the wearing of sweets in the cemetery

A big rampage of clubfoot on In the Urals and in Siberia in the summer and autumn of 2026 forces the authorities of some regions of Russia to introduce not entirely obvious restrictions.

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