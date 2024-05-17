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Килиан Мбаппе: «Звезды хотят играть в особенных клубах, и «ПСЖ» – особенный. Если он привлек меня, то и других сможет»

«ПСЖ» – за этим многое стоит. Факт того, что я играл за такой большой клуб, любовь фанатов, требовательная фан-база, которая хочет тебя любить, титулы.

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