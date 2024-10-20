РПЦ в московском парке «Музеон» открыла фотовыставку «Церковь помогает»

Уличная фотовыставка «Церковь помогает», которая рассказывает о волонтерской Русской православной церкви (РПЦ) пострадавшим в зоне специальной военной операции, открылась в Москве в парке искусств «Музеон».
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