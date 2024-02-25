Педагог Бабурина: У современных детей есть большие проблемы со словарным запасом

Директор школы номер 117 (г. Москва), Заслуженный учитель России Ирина Бабурина заявила, что причина плохой сдачи устного собеседования девятиклассниками кроется в незаинтересованности детей литературой, — передает Pravda.
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