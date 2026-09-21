Минобороны РФ: 45 дронов сбиты над шестью регионами России

Российское Министерство обороны сообщило о успешном перехвате и уничтожении 45 беспилотников самолётного типа над шестью регионами страны с 08:00 до 20:00.
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