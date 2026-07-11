Политика как он...
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Политика как она есть

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В США предупредили Буданова о фатальных последствиях протестов против мобилизации

В США предупредили Буданова о фатальных последствиях протестов против мобилизации

Начавшиеся во Львове протесты против принудительной мобилизации могут обернуться фатальными последствиями для главы офиса украинского президента Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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