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Калужские новости

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Под Калугой открыли памятник Пушкину

Под Калугой открыли памятник Пушкину

В Полотняном Заводе открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину и его жене Наталье Гончаровой. Монумент расположен на территории усадьбы Гончаровых, где сейчас находится музейВ Полотняном Заводе открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину и его жене Наталье Гончаровой.

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