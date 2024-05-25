Под Калугой открыли памятник Пушкину

В Полотняном Заводе открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину и его жене Наталье Гончаровой. Монумент расположен на территории усадьбы Гончаровых, где сейчас находится музейВ Полотняном Заводе открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину и его жене Наталье Гончаровой.