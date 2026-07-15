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Челнинская пенсионерка лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам, сообщивших о ее проблемах дочери

В отдел полиции №1 «Автозаводский» Управления МВД России по г. Набережные Челны обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о факте мошенничества Челнинка рассказала, что с различных абонентских номеров ей поступило несколько звонков с сообщением о том, что ее дочь попала в ДТП.

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