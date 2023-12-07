Хоум Банк запускает вклады с ежемесячной выплатой процентов

С 6 декабря Хоум Банк запускает новую линейку вкладов в рублях «Доходный рантье» с ежемесячной выплатой процентов, возможностью пополнения в течение семи дней с даты открытия вклада и максимальной ставкой до 14,8% годовых.
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