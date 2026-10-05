«Беспилотный советник пианиста» заявляет, что в столице действует русская разведка, которая наводит «Герани» с ювелирной точностью В Сети появились кадры утреннего удара реактивной «Геранью» по Северному мосту в Киеве, причем прямо во время движения гражданских автомобилей.
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Пусть Саакашвили галстук дожёвывает. А этот... массовик-затейник лучше бы обкокаинился да самоповесился. А ещё лучше — на пару со своей жинкой за всех загубленных ими детей! Паскуды фашистские.
... эта падаль уже должна давно вонять на столбе в центре куева...