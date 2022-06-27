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Генералы Лапин и Суровикин — ведут группировки «Центр» и «Юг» к победе

Генералы Лапин и Суровикин — ведут группировки «Центр» и «Юг» к победе

24 июня федеральное Минобороны раскрыло имена и звания командующих соколиками на независимой. В центре стоит генерал-полковник Александр Лапин, а на юге генерал армии Сергей Суровикин.

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