Военное обозрение

3 543 подписчика

«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров заявил о желании Запада решить вопрос Украины военным способом

«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров заявил о желании Запада решить вопрос Украины военным способом

Россия готова к переговорам по Украине, но предложения о прекращении огня рассматриваться не будут. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работа Генассамблеи ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх