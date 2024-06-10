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Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют фестиваль «Гений места»

Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют фестиваль «Гений места»

17 июня исполнится 142 года со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского. К праздничной дате Мариинский театр подготовил масштабный фестиваль «Гений места» Санкт-Петербург — Ораниенбаум, события которого развернутся в музее-заповеднике «Петергоф», на малой родине композитора в Ораниенбауме, а также на всех сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

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