Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют фестиваль «Гений места»

17 июня исполнится 142 года со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского. К праздничной дате Мариинский театр подготовил масштабный фестиваль «Гений места» Санкт-Петербург — Ораниенбаум, события которого развернутся в музее-заповеднике «Петергоф», на малой родине композитора в Ораниенбауме, а также на всех сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге.