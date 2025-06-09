Над семью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 49 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО РФ сбили 49 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. По 13 беспилотников перехвачено над Курской и Нижегородской областями, по девять — над Воронежской и Орловской, по два — над Брянской областью и Чувашией и ещё один — над Белгородской областью.
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