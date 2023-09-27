Польский активист Исакович-Залесский: Зеленский лгал об упавшей в Польше ракете

Польский священник и активист Тадеуш Исакович-Залесский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знал, что ракета, упавшая в Люблинском воеводстве Польши и унесшая жизни двух местных жителей, является украинской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии