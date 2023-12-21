Благими намерениями: чем кончится совместная операция США и ЕС в Красном море

Совместная операция Соединенных Штатов Америки вместе со странами Евросоюза по охране судов в Красном море приведет к дальнейшей эскалации конфликтов в виде столкновений, которые перерастут в террористические акции.
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