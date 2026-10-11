Брянцы столкнулись с масштабным сбоем «Яндекса» после атаки беспилотников

Пожар в дата-центре «Яндекса» во Владимире оставил без света пять тысяч человек и вызвал сбой в работе более 20 интернет-сервисов, включая «Яндекс Пэй», «Яндекс Документы», «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Дом с Алисой» и «Телемост».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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