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Новости Брянска

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Брянцы столкнулись с масштабным сбоем «Яндекса» после атаки беспилотников

Брянцы столкнулись с масштабным сбоем «Яндекса» после атаки беспилотников

Пожар в дата-центре «Яндекса» во Владимире оставил без света пять тысяч человек и вызвал сбой в работе более 20 интернет-сервисов, включая «Яндекс Пэй», «Яндекс Документы», «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Дом с Алисой» и «Телемост».

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