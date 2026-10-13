Налоговая начала списывать долги по налогам с кредиток россиян. В сентябре клиент Альфа-банка перевел почти 178 тысяч рублей на кредитную карту, чтобы полностью закрыть задолженность в последний день беспроцентного периода.
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