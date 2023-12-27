Путин призвал не превращать наставничество в России в «принудиловку»

Наставничество в России не должно становиться принудительным. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин во время заседания Госсовета по наставничеству, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль.
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