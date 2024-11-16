Республика Хакасия расположена в Юго-Западной Сибири, на территории Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины.
Хакасские места силы
Комментарии
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Александр Николаевич
Места силы известны человечеству еще с древнейших времен. Это особые точки на Земле, оказывающие очень сильное воздествие на психику человека.
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16 час.
Владимир Плотников
Это они ещё на юг Хакасии не углублялись. Там чудес тоже хватает. А плиты стоят, если по карте смотреть, то одной линией.
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11 час.
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