Хакасские места силы

Места силы известны человечеству еще с древнейших времен. Это особые точки на Земле, оказывающие очень сильное воздествие на психику человека.

Владимир Плотников

Это они ещё на юг Хакасии не углублялись. Там чудес тоже хватает. А плиты стоят, если по карте смотреть, то одной линией.