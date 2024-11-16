Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Милада Семидола
    Благости за этот рассказ. Гле бы книгу купить!Весть о Нартах
  • Владимир Плотников
    Это они ещё на юг Хакасии не углублялись. Там чудес тоже хватает. А плиты стоят, если по карте смотреть, то одной лин...Хакасские места силы
  • Александр Николаевич
    Места силы известны человечеству еще с древнейших времен. Это особые точки на Земле, оказывающие очень сильное воздес...Хакасские места силы

Хакасские места силы

Хакасские места силы

Республика Хакасия расположена в Юго-Западной Сибири, на территории Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Места силы известны человечеству еще с древнейших времен. Это особые точки на Земле, оказывающие очень сильное воздествие на психику человека.
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16 час.
Владимир Плотников
Это они ещё на юг Хакасии не углублялись. Там чудес тоже хватает. А плиты стоят, если по карте смотреть, то одной линией.
Ответить
11 час.

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