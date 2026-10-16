Эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн посоветовал перед покупкой квартиры попросить собственника оформить актуальную выписку из ЕГРН при личной встрече.
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