К счастью, пострадавших и повреждений нет. Всего в период с 20:00 19 октября до 08:00 20 октября ВС РФ уничтожили 136 вражеских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.