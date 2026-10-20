К счастью, пострадавших и повреждений нет. Всего в период с 20:00 19 октября до 08:00 20 октября ВС РФ уничтожили 136 вражеских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.
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