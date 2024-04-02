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Политический вестник

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Украины больше нет

Украины больше нет

Сегодня то, что вчера было Украиной, нравилось ли это кому-то или нет, уже больше не Украина. Это кусок территории и массив населения, захваченные никак и ни в чем не легальной и не легитимной группой лиц.

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