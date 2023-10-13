Нелепые смерти королей и монархов 0 Подавился, засмеялся, ударился об косяк… Смерть всесильных монархов бывала далеко не такой пафосной, как их жизнь… Яков II Шотландский, 1460 год: пушка Яков II стал королем в шесть лет, после смерти своего отца Якова I, которому отправиться на тот свет помогли неблагодарные родственники, также жаждавшие престола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии