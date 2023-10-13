Нелепые смерти королей и монархов 0 Подавился, засмеялся, ударился об косяк… Смерть всесильных монархов бывала далеко не такой пафосной, как их жизнь… Яков II Шотландский, 1460 год: пушка Яков II стал королем в шесть лет, после смерти своего отца Якова I, которому отправиться на тот свет помогли неблагодарные родственники, также жаждавшие престола.