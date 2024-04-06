В «Русской Арктике» подвели итоги Арктического диктанта

Мероприятие прошло в День Арктики на более чем 70 площадках в разных регионах страныМероприятие прошло в День Арктики на более чем 70 площадках в разных регионах страныВопросы диктанта были посвящены географии, биологии, истории освоения Севера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)